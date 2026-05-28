Dolar/TL tarihi rekorunu yeniledi

Kurban Bayramı tatili sebebiyle yurt içi piyasaların tatil olduğu bugün, dolar/TL yeni rekorunu 45,9607 seviyesine çekti. Dolar/TL saat 09.42 itibarıyla yatay seyirle 45,9040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 53,2800'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 61,5150'den satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,9030'dan tamamladı.

Faiz belirsizliği doları güçlendiriyor

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durumun ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı. Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise doların güçlenmesine neden oluyor. Güçlenen dolar ise riskli varlıklara olan talebin azalmasına yol açıyor.