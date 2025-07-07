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Dolar/TL'de 19 Mart’tan sonra ilk kez o sınır aşıldı!

Türk lirası dolar karşısında 19 Mart tarihinden bu yana ilk kez 40 seviyesinin üzerini gördü.

Haber Merkezi
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Dolar/TL'de 19 Mart’tan sonra ilk kez o sınır aşıldı!
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Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve Cuma kapanışına göre yaklaşık %0,3 arttı. Bu yükselişle birlikte bir ara 40 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL, en yüksek 40,0012 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla yaşanan oynaklıkla 41,6416 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Dolar/TL, bu dakikalarda 39,9808 seviyesinden işlem görüyor.

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