Dolar/TL’de “Gizemli hareket”

Türk Lirası’nın erken saatlerde yaşanan ani ve kısa süreli değer kaybı, traderların kafasını karıştırdı ve zararlarını minimize etmek için hızlıca harekete geçmelerine neden oldu. Ancak bu dalgalanma sonrasında kur, daha öngörülebilir bir seyir izlemeye başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Asya piyasasının açık olduğu saatlerde, TL, dolar karşısında yüzde 1,4'e kadar zayıflayarak 34,4898 ile rekor düşük seviyeye geriledi. İşlemlerde kısa süreli hareketlilik sonrası toparlanma görülürken, gün ortasında dolar/TL, 34,04 seviyesinde işlem gördü. TL ayrıca Japon yeni karşısında da kısa ve keskin bir düşüş yaşadı.

Tokyo'dan Traders Securities Piyasa Departmanı Başkanı Yoshio Iguchi, “TL’deki hareket tam bir muammaydı” derken, “Herhangi bir özel haber olmamasına rağmen, bankaların TL/yen için verdiği teklif hızla genişlemeye başladı. Bu hareket, TL/yen’de uzun pozisyonda (alım tarafında) olan bazı yatırımcıların hareketliliğini artırdı ve zarar eden satışlarla pozisyon ayarlamaları yapılmasına yol açtı” diye belirtti.

Liranın değer kaybı, bu ay küresel döviz işlemlerinin çözülmesinin ardından hız kazandı. Ağustos ayında yüzde 2,6 oranında değer kaybeden lira, yurt içinde vatandaşla arasında artan döviz talebi nedeniyle mart ayından bu yana en kötü aylık performansına doğru ilerliyor.

Tokyo'dan Deutsche Securities Döviz Satışları Direktörü Wako Ogawa, “Temelde bu bir likidite sorunu. Görünüşe göre teklifler artık yapılmıyordu, fiyat bir anda genişledi ve hızla yükseldi. Sonunda, fiyat teklifin olduğu noktada durdu ve likidite geri geldi, ardından fiyat ileri geri dalgalandı” dedi.