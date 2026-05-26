Dolar/TL'de tüm zamanların zirvesi!

Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda bugün yarım gün işlem yapılırken, dolar/TL kısa günde tarihi zirvesini 45,9107 seviyesine çekti. Yeni işlem gününde doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanması dikkat çekerken, yatırımcıların risk iştahı sınırlı kalmayı sürdürüyor.

Dolar/TL saat 10.13 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 45,9050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 53,3930'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 61,8660'tan satılıyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de dolar endeksini destekliyor. Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,6890'dan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar temkinli

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlaması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.