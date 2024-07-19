Döviz mevduatlarında artış görüldü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 187,50 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 501,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Temmuz ile sona eren haftada 163 milyar 689,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 242,60 milyon dolar artarak 101 milyar 284,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 944,80 milyon dolar artarak 62 milyar 404,60 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 270 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 456 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 726 milyon dolar düşüş gösterdi.