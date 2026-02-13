Elon Musk’tan çarpıcı iddia: Yeni küresel para düzeni geliyor

Dünyanın en zengin insanı, ünlü girişimci Elon Musk, yörüngesel güneş enerjisiyle çalışan bilişim teknolojileri geliştikçe, gelecekte kütle ve enerjinin ABD dolarının yerini alarak yeni küresel para birimi haline geleceğini söyledi. 849 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, bu açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

SpaceX’in "güneş sistemini bir bilgi işlem katmanına dönüştürmeyi" hedefliyor olabileceğine dair bir paylaşıma yanıt veren Musk, gelecekteki sistemin para birimi olarak doları kullanmayacağını, bunun yerine kütle ve enerjinin kullanılacağını belirtti.

Söz konusu paylaşım, SpaceX’in önerilen ağı Musk’ın öngördüğü hızda geliştirmesi durumunda, yapay zekâ tarafından yönetilen güneş enerjili yörünge bilişiminin 30 yıl içinde dünyanın toplam enerji üretimini 1.8 milyon kat aşabileceğini öne sürdü.