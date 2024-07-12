Enflasyon sonrası bocalayan dolar yeniden toparlandı

Dolar, Fed'den faiz indirimi beklentilerini artıran, beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinin ardından bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselişe geçti.

UniCredit Research analistleri, ABD vadeli faiz oranlarının şu anda Aralık ayına kadar 50 baz puanlık ve Ocak ayına kadar yaklaşık 75 baz puanlık faiz indirimlerini tam olarak fiyatladığını ifade ettiler.

Analistler, TSİ 15:30'da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi verilerinin fiyat baskılarının azaldığına dair daha fazla kanıt sunmasının dolar üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini belirtiyorlar.

Analistler, Avrupa seansının sonunda, 17:00'de açıklanacak olan Michigan Üniversitesi tüketici güveni anketinin ardından bir miktar kar realizasyonu görülebileceğini vurguluyorlar.

DXY dolar endeksi 104,085 ile en düşük seviyesine ulaştıktan sonra %0,1 artışla 104,524 seviyesine yükseldi.