Euro, ABD'deki gelişmeler ve risk iştahının etkisiyle yön buluyor

Monex Europe analistlerinin yayımladığı değerlendirmeye göre, yatırımcılar açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde euroda yükseliş yönlü spekülatif pozisyonlar almada temkinli davranabilir.

Analistler, kısa vadede belirsizliğin sürdüğünü ancak doların zayıf seyrini koruması halinde risklerin euronun lehine olduğunu belirtiyor. Bu senaryoda euroda ek bir güçlenme ihtimalinin öne çıktığı ifade ediliyor.

Euro, dün gördüğü dört ayın zirvesi olan 1,1906 dolar seviyesinin ardından salı günü 1,18908 dolar civarında yatay seyrediyor. Dolar ise, ABD ile Japonya’nın yen karşısında doları satmaya yönelik olası ortak müdahalesine ilişkin spekülasyonlar nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.