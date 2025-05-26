Euro, dolar karşısında 1 ayın zirvesinde!

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'nden yapılan ithalata %50 gümrük vergisi getirme planını 1 Haziran'da açıkladığı tarihten 9 Temmuz'a kadar erteleyeceğini söylemesinin ardından Euro, ABD doları karşısında son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü yapılan ilk açıklama Avrupa borsalarını ve Euro'yu düşürmüştü ancak erteleme haberi risk iştahını bir kez daha artırdı.

Zaye Capital Markets'tan Naeem Aslam'ın bir notunda belirttiğine göre, Euro'nun pazartesi günkü kazançları, yatırımcıların “ticaret savaşının tırmanacağına dair korkularını bir an için bir kenara bırakırken” yenilenen piyasa güvenini yansıtıyor.

Euro en son yüzde 0,2 artışla 1,13897 dolardan işlem görüyor.