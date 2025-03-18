Euro, dolar karşısında 5 ayın zirvesinde!

Euro, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in devasa harcama planlarına ilişkin kilit oylama öncesinde iyimserlikle dolar karşısında son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Federal Meclisi'nin bugün planı onaylaması bekleniyor.

Monex Europe analistleri yayınladıkları bir notta, “Oylamanın kabul edilmesi halinde bu, son yıllarda durgunluk içinde olan bir ekonomiye büyük bir ekonomik destek sağlayacak ve Euro bölgesinin geri kalanı için de daha geniş zincirleme sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Euro yüzde 0,23 artışla 1,09482 dolar seviyesinde işlem gördü. Parite etkisiyle Euro, TL karşısında 11 Mart’ta gördüğü 40,23 olan zirvesine yakın 40,16 seviyelerinde hareket ediyor.