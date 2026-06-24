Euro, dolar karşısında bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Euro, dolar karşısında bir yılın en düşük seviyesi olan 1,1324 dolara geriledi. LSEG verilerine göre bu düşüş, Fed faiz artışı beklentilerindeki artış ve Avrupa Merkez Bankası'na yönelik sıkılaşma beklentilerinin azalmasının ardından yaşandı.

Societe Generale'den Kit Juckes, bir notta Euro'nun geçtiğimiz yılın büyük bölümünde seyrettiği 1,14-1,20 dolar bandının altına kırıldığını belirterek bu durumun Euro'daki olası düşüşü sınırlayabileceğini ifade etti. Juckes, "Fed ve ECB beklentileri yeniden fiyatlandı; bir sonraki hareketi tetiklemek için taze ekonomik verilere ihtiyaç var" dedi.

Juckes, Euro'nun dolar karşısındaki gerilemenin en azından yavaşlamasının muhtemel olduğunu da vurguladı.

Euro/dolar 1.13245'e kadar düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,45 kayıpla 1.13289 seviyesinde işlem görüyor.