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Euro, dolar karşısında kazanımlarına devam edecek mi?

ING'nin analizine göre, Euro'nun dolar karşısında kazanımlarının devam etmesi olası değil.

Haber Merkezi
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Euro, dolar karşısında kazanımlarına devam edecek mi?
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ING analisti Francesco Pesole, Euro'nun dolar karşısındaki kazanımlarının yakın vadede daha fazla devam etmesinin olası olmadığını söyledi.

Pesole'ye göre, Kanada'daki G-7 zirvesinden ticaret konusunda dolar lehine bazı başlıklar gelebilir. Bu da hafta sonundan önce Euro'nun dolar karşısındaki yükselişini sınırlayabilir. Euro'nun bir sonraki kilit seviyesinin 1,15 dolar olduğunu ve bunun ABD verilerinin yumuşaması ve Rusya-Ukrayna anlaşmazlığına ilişkin iyimserliğin azalmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Pesole, “Şimdilik biraz erken görünüyor ve kısa vadeli hedef olarak 1,130 doları tercih ediyoruz” diye konuştu. Euro, daha önce iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1354 dolara ulaştıktan sonra yüzde 0,4 artışla 1,1326 dolara yükseldi.

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