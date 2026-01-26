Euro, dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
ING'nin Chris Turner, euro'nun azalan jeopolitik riskler ve doların yen karşısında satılmasına yönelik olası ABD-Japonya koordineli müdahalesi beklentisiyle yükseldiğini belirtti.
Başkan Trump'ın geçen hafta Grönland için gelecekteki bir anlaşma çerçevesini açıklarken Avrupa ülkelerine yönelik vergi tehditlerinden vazgeçmesi, AB için jeopolitik endişeleri hafifletti.
Japon yenini desteklemeye yönelik müdahale spekülasyonları, Wall Street Journal'ın New York Fed'in cuma günü faiz kontrolleri için potansiyel işlem karşı taraflarıyla iletişime geçtiğini bildirmesiyle arttı. Bu tür kontroller, doğrudan döviz müdahalesinin öncesinde gelebiliyor.
Turner, cuma günkü güçlü Euro Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi anketlerinin de euro'ya destek sağlıyor olabileceğini ifade etti.
Euro/dolar, gece 1,18978 ile dört aylık zirvesini gördükten sonra %0,36 artışla 1,18643 seviyesinden işlem görüyor.