Euro, enflasyon verileri sonrası dolar karşısında sabit kaldı

Eurostat'ın ilk tahminlerine göre enflasyon, WSJ anketindeki ekonomistlerin tahmini doğrultusunda Kasım ayındaki yüzde 2,1'den Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,0'a geriledi. Çekirdek enflasyon beklendiği gibi yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e yavaşladı.

Manşet enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın hedefiyle uyumlu olmasıyla, piyasa fiyatlamaları faiz oranlarının 2026 yılı boyunca sabit tutulacağını göstermeye devam ediyor. LSEG verileri bunu işaret ediyor. Euro, verilerden önceki seviyelerden çok az değişerek 1,1685 dolardan yatay işlem görüyor.

S&P Global Market Intelligence'dan ekonomist Diego Iscaro, Aralık ayı Euro Bölgesi enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankası için değişiklik yaratma olasılığının düşük olduğunu belirtti. Enflasyon Kasım ayındaki yüzde 2,1'den ECB'nin yüzde 2,0 hedefine geriledi.

Iscaro, "Öngörülebilir gelecek için ECB'nin faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyoruz" dedi. Özellikle hizmet enflasyonunun hala yüzde 3,4 gibi yüksek bir seviyede olması ve Ocak verilerinin gelecek ayki toplantıdan önce yayınlanacak olması nedeniyle bu durum geçerli.

Iscaro, "Daha düşük enflasyon Euro Bölgesi haneleri için iyi bir haber, ancak olumlu etkisi daha zayıf ücret artışıyla sınırlı kalabilir" ifadesini kullandı.