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Euro, parite etkisiyle TL karşısında 37 liranın üzerinde seyrediyor

TL karşısında dolar ve Euro değer kazanırken, euro/dolar paritesinin yükselişiyle Euro/TL de 37 lira sınırını yeniden aştı.

Haber Merkezi
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Euro, parite etkisiyle TL karşısında 37 liranın üzerinde seyrediyor
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TL’nin reel değerlenmesi yurt içinde önemli bir tartışma konusu olurken, küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri öncesinde dolar geriliyor.

Commerzbank analistleri, ABD enflasyon verileri öncesinde yaptıkları açıklamada, ABD enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesi halinde bunun Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesini engellemesi anlamına geleceğini ve doların yükselebileceğini söyledi.

WSJ'nin ekonomistlerle yaptığı ankete göre, ABD enflasyonunun temmuz ayında yüzde 3,0 seviyesinde kalması bekleniyor.

Bu ortamda altın sınırlı yükselişini sürdürürken, Dolar endeksi de gerileyerek 102,31 seviyesinde bulunuyor.

Euro ise ABD Doları karşısında 2 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,10266 seviyesine yükseldi.

Parite etkisiyle yurt içinde dolar/TL’deki sınırlı yükseliş Euro/TL’de daha güçlü görünüyor. Hafta başından bu yana yüzde 1’in üzerinde TL karşısında değer kazanan Euro, gün ortasında 37,0251 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL de 33,55 seviyesinden karşılık buluyor.

ABD'de üretici fiyatları temmuzda beklentinin altında geldi

Dün açıklanan ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında gelmişti. ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu yaptığı açıklamada, nihai talep için üretici fiyat endeksi geçen ay %0,2 arttığını söyledi. Ekonomistler ÜFE'nin %0,2 artacağını tahmin ediyorlardı.

Temmuz ayına üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı.

Bugün TSİ 15:30’da ABD TÜFE izlenecek.

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