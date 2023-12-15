Euro tarihi zirvesinden geriliyor, dolar primli: 15 Aralık güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9720 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0243 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru en yüksek 29,0660 TL seviyesini görürken; Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 29,0551 TL seviyesinde hareket etti.

Euro'da tüm zamanların zirvesi

Euro fiyatları, bugün içinde 31,9893 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,51 kayıpla 31,7482 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesideki hareketler Euro/TL üzerinde etkili oluyor.

İngiliz sterlini de ilk kez 37 TL'yi aşarken, şu sıralarda 36,9434 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 'güvercin Fed' sonrası 102 seviyesinin altına gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,41 oranında yükselişle 102,38 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de dolardaki zayıflamayla 1,10 seviyesine kadar yükselirken, şu anda 1,0917 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,55 seviyesinde bulunuyor.