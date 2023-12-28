Euro ve dolarda rekor serisi sürüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,3949 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,4176 TL'den başladı. Kur sonrasında değer artışını sürdürerek 29,4370 TL'yi gördü ve böylelikle bu güne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 29,4288 TL'de hareket etti.

Euro fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro, bugünkü işlemlerde tarihi rekorunu 32,8020 TL'ye taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,27 primle 32,7720 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,7516 TL seviyesinde işlem görüyor.