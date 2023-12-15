İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9720 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,0243 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru en yüksek 29,0450 TL seviyesini görürken; saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 29,0247 TL seviyesinde hareket etti.

Euro'da tüm zamanların zirvesi

Euro fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,9730 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,02 kayıpla 31,9039 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesideki yükseliş, Euro/TL'yi destekliyor.

İngiliz sterlini de ilk kez 37 TL'yi aşarken, şu sıralarda 37,0855 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 'güvercin Fed' sonrası 102 seviyesinin altına gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 102,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de dolardaki zayıflamayla 1,10 seviyesine kadar yükselirken, şu anda 1,0985 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,38 seviyesinde bulunuyor.