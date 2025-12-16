Euro/dolar paritesinde hareketlilik bekleniyor

Morgan Stanley'e göre Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bu haftaki politika toplantısında piyasanın daha yüksek faiz oranı fiyatlamasını güçlü bir şekilde geri çevirmediği takdirde Euro kısa vadede kazançlarını artırabilecek.

Bankanın döviz stratejistleri bir araştırma bülteni yayınlayarak ECB yetkililerinin son zamanlardaki faiz artışı spekülasyonuna açık bir direnç göstermemeleri perşembe günü yapılacak toplantıyla ilgili riskleri artırdığını belirtti.

Piyasalar, özellikle Euro bölgesinde enflasyonun daha dirençli olduğunun ortaya çıkması ve büyümenin beklentilerden daha iyi gitmesi nedeniyle politika ayarlarının yeterince kısıtlayıcı olup olmadığını giderek daha fazla sorguluyor.

Morgan Stanley, Lagarde daha yüksek faiz beklentilerine kararlı bir şekilde karşı çıkmadığı takdirde, özellikle ECB'nin iletişimindeki farklılaşmanın ABD'den daha gevşek bir tarım dışı istihdam verisiyle bir araya gelmesi halinde Euronun daha da güçlenebileceğini belirtti.

Euronun 1.1920 doların üstünde uzun süre kalması halinde, pandemi sonrasındaki toparlanmanın erken aşamalarından beri görülmeyen 1.20 dolar seviyesinin yolu açılabilir.

Daha iyimser bir senaryoda Morgan Stanley, ABD faiz beklentilerindeki değişiklik, dolar risk primlerindeki düşüş ve Avrupa'daki büyüme dinamiklerinin istikrar kazanmasının bir araya gelmesiyle, uzun vadede Euronun 1.30 dolara yükselebileceğini belirtti.

MUFG Bank: ABD istihdam verileri dövizde oynaklığa yol açabilir

MUFG Bank'tan Michael Wan, ABD'de açıklanacak kasım ayı tarım dışı istihdam verilerinin piyasa beklentilerini karşılayamaması ve işsizlik oranının yükselmesi durumunda, bunun Fed'in güvercin eğilimini pekiştireceğini ve dolar satışlarını yıl sonuna doğru hızlandırabileceğini belirtti.

Wan'a göre, bu durum aynı zamanda yakın zamanda yaşanan ABD hükümetinin kapanmasından kaynaklanan veri kalitesi sorunlarını da beraberinde getirebilir.

Wan, "Piyasalar, traderların kusurlu verilere dayalı beklentileri yeniden kalibre etmesi nedeniyle faiz oranlarında ve dövizde oynaklığa hazırlanmalı" uyarısında bulundu.