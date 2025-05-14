Faiz indirimi tartışmaları doları zorluyor, Euro’da yükseliş sınırlı

Beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verilerinin ardından Başkan Trump'ın faiz indirimi çağrılarını yinelemesinin ardından dolar baskı altında kalmaya devam ediyor.

Trump, Truth Social platformunda Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için “çok geç” kalmakla suçladı.

Enflasyon, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e gerilerken, WSJ anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,4'tü.

Commerzbank'tan Thu Lan Nguyen bir notunda, ilk bakışta doların veri sonrası düşüşünün daha hızlı faiz indirimi beklentisi göz önüne alındığında mantıklı göründüğünü söyledi. Nguyeni "Bununla birlikte, verilerde gümrük vergisi etkisinin olmaması nedeniyle Trump'ın haklı çıktığını hissedeceği gerçeğini de yansıtabilir" diyor.

ABD doları rezerv para statüsünü kaybeder mi?

MUFG Bank'tan Derek Halpenny, doların dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü yakın zamanda kaybetmesinin pek olası olmadığını savundu.

“Doların rezerv statüsünün kaybedildiği anlamına gelmeyen uzun vadeli dolar değer kaybı örnekleri kesinlikle var” diye konuşan Halpenny, bununla birlikte, doların döviz rezervleri içindeki payı ileride kademeli olarak düşmeye devam edebileceğini vurguladı.

"Doların değer kaybetmesi ve ABD'nin muhalefeti nedeniyle Asya merkez bankalarının dolar alım müdahalelerini azaltması bu ihtimali güçlendiriyor" diyen Halpenny, “Rezerv statüsünün tehdit altında olduğu görüşünü benimsemek zorunda kalmadan doların zayıflaması için hala geniş bir alan var” ifadelerini kullandı.

DXY dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 100,517 seviyesine geriledi.

Euroda değer artışı büyük olasılıkla sınırlı kalacak

ING analisti Francesco Pesole, beklenenden düşük ABD enflasyon verisinin ardından Euro'nun dolar karşısında yükseldiğini ancak daha fazla kazancın sınırlı olabileceğini söyledi.

Pesole, piyasaların beklenen zayıf ABD verileri öncesinde dolara karşı açığa satış bahislerine olan ilgisini korumasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi ve piyasaların risk duyarlılığının artmasıyla daha yüksek riskli para birimlerine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle Euro bu durumdan faydalanmak için özellikle iyi bir konumda değil” değerlendirmesini de yaptı.

Euro yüzde 0,1 artışla 1,1194 dolara yükseldi.