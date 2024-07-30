Faiz ve büyüme verileri, dolar ve Euroda yükselişe destek veriyor

Unicredit Research, yatırımcıların, ay sonu yeniden dengelemenin bir parçası olarak ve Fed'in çarşamba günkü faiz kararı öncesinde pozisyonlarını ayarlamasıyla doların yükseldiği belirtti.

Unicredit analistleri, Conference Board'un temmuz ayı ABD tüketici güveni anketinde ve haziran ayı İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi iş ilanları verilerinde olası bir düşüşün dolar üzerinde baskı yaratarak euro/dolar paritesini 1,08'in üzerinde tutabileceğini ve diğer önemli para birimlerine bir miktar rahatlama sağlayabileceğini belirtti.

Piyasalar, bugün TSİ 17:00'de ABD'de açıklanacak Conferans Board Tüketici güveni ve JOLTS verilerini takip edecek.

ABD'nin borçlanma tahminlerinin düşmesi Hazine kağıtlarına destek veriyor

KBC Bank analistleri, ABD Hazinesi'nin ikinci çeyrek için borçlanma tahminlerini düşürme kararının ABD Hazine tahvillerine geçici bir destek sağladığını, ancak yine de Alman Bund'larının altında performans gösterdiklerini söylüyor.

Alman Bund getirileri düşerken, Hazine getirileri gün içinde daha düşük işlem gördükten sonra kısa vadede yükseldi. Uzun vadeli ABD getirileri ise daha düşük kalırken, gün içi en düşük seviyelerden de yukarıda kapanış yaptı.

KBC analistleri, 2024 üçüncü çeyreği için ABD borçlanma tahmininin, büyük ölçüde düşük kalması beklenen Fed tahvil itfaları ve daha yüksek çeyrek başı nakit dengesi nedeniyle nisan ayında açıklanandan 106 ile 740 milyar dolar aralığında daha düşük olduğunu söylüyor.

Verilerinin beklentileri aşması halinde Euro bir miktar yükselebilir

ING, bugün açıklanacak ikinci çeyrek Euro Bölgesi ekonomik büyüme verilerinin beklentileri aşması halinde Euronun bir miktar yükselebileceğini ifade etti.

ING analisti Chris Turner, çeyrek bazda %0,2'lik oranda, tahminlerin üzerinde kalan bir büyümede "aşağı yönlü riskler" söylemlerinin kıralabileceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl ikiden fazla faiz indirimi için piyasa fiyatlamasını dizginleyebileceğini söyledi.

Turner, Euronun dolar karşısında yumuşak bir pazartesi günü geçirdiğini, ancak gayri safi yurtiçi hasıla verilerinden bir miktar destek bulabileceğini ve Fed'in faiz indirimlerine işaret ederken “açıkça güvercin” olması durumunda çarşamba günü yükselebileceğini vurguladı.