Fed faiz indirimi beklentilerinde şahin fiyatlandırma biraz abartılı

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited’den (OCBC) Christopher Wong, piyasaların Fed'in faiz indirimi beklentilerini şahin bir şekilde yeniden fiyatlandırmasının, ABD'deki işgücü piyasasının soğuması bağlamında biraz abartılı göründüğünü savundu.

Stratejist, son FOMC'nin 2025 ve 2026'da daha yavaş bir faiz indirimi hızı ve daha düşük bir indirim miktarı için rehberlik ettiğini belirtti. Wong, bunun ABD dolarını sarstığını ve piyasaların şu anda Haziran 2025'e kadar başka bir indirimi ve yıl için sadece 38 baz puanlık gevşemeyi tam olarak fiyatlamadığını söyledi.

“Piyasa fiyatlamasının değişken olabileceği konusunda uyarıyoruz” diye konuşan Wong, "Veriler daha yumuşak gelirse, fiyatlama yeniden ayarlanabilir ve ABD doları zayıflayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Wong, doların FOMC sonrası kazançlarının çekirdek PCE'nin hayal kırık lığına uğramasının ardından yüzde 50 oranında geri çekildiğini de belirtti.

Haber ve veri eksikliği bugün doları yükseltti

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeskaya, haber ve veri eksikliğinin piyasaların Fed'den daha temkinli faiz indirimi beklentisine odaklanmasını sağlamasına bağlı olarak doların bugün yükseldiğini söyledi.

Fed geçen hafta faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğinin sinyalini vermişti. LSEG'e göre piyasa şu anda Aralık 2025'e kadar sadece 35 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Özkardeskaya, dolardaki herhangi bir düşüşün, para birimini çoğu majör karşısında satın almak için “muhtemelen iyi fırsatlar” olduğunu vurguladı. DXY dolar endeksi 108,153 seviyesine kadar yükselerek sonrasında 108’in altına sarktı.