Fed için Warsh ismi gündeme gelince dolar güçlendi

MUFG Bank stratejisti Derek Halpenny, Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstereceği yönündeki haberlerle yükselen doların kazançlarının kalıcı olmayabileceğini belirtti. Halpenny, Warsh’ın Fed bağımsızlığının güçlü bir savunucusu olduğunu ve Kevin Hassett ile Rick Rieder’e kıyasla daha deneyimli görüldüğünü söyledi.

Ancak Warsh’ın faiz indirimlerini savunduğunu vurgulayan Halpenny, eski Fed guvernörünün daha güçlü kredibilitesinin diğer politika yapıcıları da faiz indirimlerine yönlendirebileceğini ifade etti. Warsh’ın bilanço küçültme adımları atması halinde, kısa vadeli faiz indirimlerinin getiri eğrisinin kısa tarafında önemli bir denge unsuru olacağını ekledi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek 96,605 seviyesine çıktı.