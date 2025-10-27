Fed kararı öncesinde dolar yatay seyrediyor
Dolar, çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor.
Piyasalarda, salı günü başlayacak ve 2 gün sürecek FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi çıkmasını bekliyor.
Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97 olarak fiyatlıyor.
Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin Perşembe günü Güney Kore’de yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. Görüşme öncesinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, hafta sonunda yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu gelişme, ticaret savaşının sona ermesine yönelik umutları artırdı.
DXY dolar endeksi, son olarak 98,937 seviyesinde yatay seyir izliyor.