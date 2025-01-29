Fed politika toplantısı öncesi dolar güçlendi

XTB'den Kathleen Brooks, Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin hızı konusunda daha az temkinli davranarak güçlü işgücü piyasası verilerine ve güçlü büyüme beklentilerine meydan okuyabileceğini söyledi. Ancak, dolardaki herhangi bir düşüşün muhtemelen sınırlı olacağını belirtti.

Brook, "Fed'in döviz piyasası üzerinde genellikle büyük bir etkisi var ancak ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi konuşması en önemli itici güç" değerlendirmesini de yaptı.

DXY dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 107,949 seviyesine yükseldi. Fed'in kararı TSİ 22:00'da açıklanacak.