Fed üzerindeki siyasi baskı beklentisi doları zayıflatabilir

Trump’ın defalarca düşük faiz çağrısı yaptığını hatırlatan Nguyen, bu tutumun para politikasını etkileme isteğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi gelecek ilkbaharda sona eriyor ve Trump’ın yerine daha düşük faiz yanlısı bir ismi atayabileceği konuşuluyor.

Son dönemde enflasyon beklentileri de düşüş gösterdi. Bu gelişme, ticaret politikası risklerinin azalmasıyla birlikte değerlendiriliyor. Commerzbank, bu ortamda euro/dolar paritesinin Aralık 2026’ya kadar 1,22 seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Parite şu anda 1,1551 seviyesinde işlem görüyor.