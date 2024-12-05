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Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisi doları zayıflattı

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerinin süreceği beklentisi dolarda zayıflamaya neden oldu.

Haber Merkezi
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Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisi doları zayıflattı
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Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya, yatırımcıların beklenenden zayıf gelen ABD verilerinin ardından Fed'in Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair bahislerini sürdürmesiyle doların düştüğünü söyledi.

"Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının faiz indirimi konusunda “biraz daha temkinli davranabileceğini” söyledi, ancak bu, piyasayı aralık ayında faiz indirimine yönelik bahisleri geri çevirmeye ikna etmek için çok az şey yaptı" diyen Özkardeşkaya, Fed beklentilerini en iyi yansıtan ABD iki yıllık Hazine tahvili getirisi, ABD ISM hizmet satın alma yöneticileri anketi ve ADP özel istihdam verilerinin beklenenden düşük çıkmasının ardından düştüğüne işaret etti.

Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,3 düşüşle 106,049 seviyesine geriledi.

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