Fed’in faiz indirimleri doları zayıflatabilir

ING analistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesinin doların hafif değer kaybetmesine yol açabileceğini belirtti. Analistler, ABD büyümesinin hâlâ güçlü olduğunu ancak işgücü piyasasındaki yumuşamanın Fed’i iki ek faiz indirimi yapmaya yönelteceğini ifade etti.

Bu durumun dolar için sert bir düşüş değil, sınırlı bir zayıflama anlamına geleceği kaydedildi.

ING, "ABD tahvil ve hisse senedi getirilerinin görünümü ciddi şekilde bozulmadıkça (baz senaryomuz değil), Euro’nun düzenli şekilde 1,22 dolar seviyesine doğru yükselmesini beklemeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.