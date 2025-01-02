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Fed’in faiz indirimlerinin azalması doları destekliyor

Danske Bank, piyasaların 2'den az faiz indirimini fiyatladığını bunun da doları desteklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Fed’in faiz indirimlerinin azalması doları destekliyor
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Fed'in 2025'te faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemesi beklenirken dolar, euro ve bir sepet para birimi karşısında son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalar, Başkan seçilen Donald Trump'ın önerilen ticaret tarifeleri ve vergi indirimleri de dahil olmak üzere politikalarının enflasyonu tetikleyeceği ve faiz indirimlerini sınırlayacağı üzerine bahis oynuyor.

Danske Bank'tan Mohamad Al-Saraf, “Dirençli bir ABD ekonomisiyle, piyasalar şimdi tüm yıl için ikiden az 25 baz puanlık indirimi fiyatlıyor ve doları destekliyor” dedi.

Fed, aralık ayında faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağının sinyalini vermişti. DXY dolar endeksi 108,835 seviyesine kadar yükseldi. FactSet'e göre euro 1,0315 dolara kadar düştü.

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