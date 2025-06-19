Fed'in faiz kararı sonrası dolar haftanın zirvesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda temkinli bir duruş sergilemesinin ardından ve İran-İsrail çatışmasının petrol fiyatlarını ve güvenli liman varlıklarını artırmasıyla dolar bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Pepperstone stratejisti Michael Brown, Fed'in beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmediğini ve bekle ve gör yaklaşımına sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyledi.

Brown, “Üçüncü çeyrekten önce bir faiz indirimi için çıta gerçekten çok yüksek olmaya devam ediyor ve benim baz senaryom bu yıl, büyük olasılıkla Aralık ayında, sadece bir 25 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde” dedi.