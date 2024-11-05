Fonlar dolarda alıma geçti

ABD seçimleri öncesinde dolar tutma eğiliminde artış görüldü. CFTC verilerine göre, portföy yöneticileri, 29 Ekim itibarıyla 4 haftadır dolarda net uzun pozisyonlarını artırdı.

Pozisyon artışlarında en son nisan ayı başlarında böyle bir seri görülürken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi 2024'ün en yüksek seviyesine yükselmesinden önce görülmüştü. Ancak mevcut uzun pozisyon seviyesi, nisandaki zirveden halen uzakta yer alıyor.

Kurumsal yatırımcıların dolar pozisyonlarına eklemeler yapması ve bu süreçte doları yükseltmesi için yeterli alan bulunurken, doların geri planda kalması yatırımcıların Demokrat Kamala Harris’in kazanması olasılığını düşük ihtimal olarak gördüğünü gösterdi.