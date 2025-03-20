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Goldman Sachs TL’de değer kaybının sürmesini bekliyor: Kur tahmini değişmedi

Goldman Sachs, 12 ay sonrası için kur tahminini değiştirmeyerek 42 seviyesinde tuttu.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs TL’de değer kaybının sürmesini bekliyor: Kur tahmini değişmedi
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JPMorgan, TCMB’den destek beklentisiyle dolar/TL forwardlarında kısa pozisyonunu korurken, Goldman Sachs da 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs siyaset alanında yaşanan gelişmelerin ardından Türk lirası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) patikası hakkında analiz paylaştı.

Goldman Sachs raporunda “Bizim görüşümüz, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine Türk lirasında muhtemelen daha düz bir değer kaybını tercih edeceği yönündeydi. Her ne kadar 17 Nisan’daki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık indirim tahminimiz üzerindeki riskin arttığını kabul etsek de görüşümüz bu yönde olmaya devam ediyor” dedi.

“12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” diyen Goldman ekonomistleri, son gelişmelerin büyüme üzerinde sınırlı etkisi olacağını öngördü.

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