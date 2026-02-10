Goldman Sachs’a göre dolar/yen paritesinde risk sürüyor

ABD doları küresel bazda genel bir yumuşama gösterse de Goldman Sachs analistleri, Japonya'daki seçim sonuçlarının artan kamu harcamaları beklentileri yoluyla dolar/yen paritesindeki yukarı yönlü riskleri güçlendirdiğini savunuyor.

Banka, Japonya'daki genişlemeci mali duruşun yen üzerindeki baskıyı artıracağını ve getiri avantajı eksikliği ile sermaye çıkışlarını tetikleyerek para birimini zayıflatacağını öngörüyor. Bu durumun bir sonucu olarak, USD/JPY paritesinde zımni oynaklığın yeniden artması bekleniyor.

Goldman Sachs stratejistleri, USD/JPY'nin 160 seviyesine ve potansiyel olarak bu seviyenin ötesine geçebileceği bir alan görüyor. Bu seviyelere doğru yaşanacak kalıcı bir hareketin, Japon yetkililerin resmi döviz müdahalesi riskini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Ancak analistler, müdahale tehdidinin yenin zayıflamasını tamamen durdurmasının pek olası olmadığını, bunun yerine ivmeyi tersine çevirmekten ziyade kısa vadede pozisyonlanmaları temkinli hale getirerek yükselişi sadece yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor.