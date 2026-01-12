Goldman Sachs’dan TL ve enflasyon değerlendirmesi

Goldman Sachs analistleri Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill'in hazırladığı küresel döviz kuru raporunda, Türkiye’de enflasyondaki artış hızının yavaşlamasını sürdüreceği ve TCMB’nin faiz indirimlerine karşın TL’de değer kaybının da yavaş olacağını öngördü.

Analistler, “Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesiyle carry pozisyonlarında yaşanacak azalışı dengeleyecek ve lirada aylık getirilerin yüzde 1-1,5 civarında kalmasını sağlayacaktır” öngörüsünde bulunurken, raporda, “Politika yapıcılar, reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun önemli ölçüde değer kazanmasına izin vermemeye dikkat ediyorlar” denildi.

Goldman, görüşünün önündeki en büyük riskin, hala nispeten likiditesi düşük döviz piyasalarındaki yüksek pozisyonlanma olduğunu ve olumsuz bir şok karşısında bu pozisyonun keskin bir şekilde tersine dönebileceğini belirtti.