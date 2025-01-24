Güçlü dolar ABD'nin dış ticaret açığını kötüleştirebilir

Capital Economics ekonomisti Simon MacAdam, güçlü doların küresel ekonomiye zarar vereceği yönündeki endişelerin abartılı olduğunu, ancak ABD'nin dış dengesizliklerini daha da kötüleştirebileceğine dair daha büyük bir risk olduğunu bildirdi.

MacAdam, doların bu yıl ABD'nin olası gümrük vergisi politikaları ve Federal Rezerv'in daha temkinli faiz indirimleri nedeniyle daha da yükselebileceğini söyledi.

“Dolardaki değişimler küresel ticaret, enflasyon ve finansal koşullar için önemlidir, ancak genellikle iddia edildiğinden daha az önemlidir” diye konuşan MacAdam, bununla birlikte, güçlü bir doların ABD'nin dış borç pozisyonunun kötüleşmesine neden olarak önümüzdeki yıllarda düzensiz bir ayarlama riskini artırabileceğini vurguladı.

MacAdam, "Bu da gümrük tarifeleri ve doların devalüasyonu gibi sözde iyileştirici politikalar için ABD'nin siyasi baskısını artırabilir" dedi.

Dolar belirli bir aralık içinde dalgalanabilir

Societe Generale'den Kit Juckes, doların son dönemdeki gücünün ivme kaybettiğini ancak belirli bir aralık içindeki dalgalı işlemlerin önemli bir düşüş trendinin başlamasından daha olası olduğunu söyledi.

Juckes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News'e Çin'e yeni gümrük vergileri uygulamamayı tercih ettiğini söylemesinin ardından doların düştüğünü ancak iki ya da altı ay öncesine kıyasla diğer G-10 para birimleri karşısında daha güçlü kaldığını belirtti.

“Uzun zamandır tarife tehdidinin kesin bir taahhütten ziyade bir pazarlık pozisyonu olduğunu düşünüyoruz, ancak yine de bir şekilde uygulamaya konmaları muhtemel” diye konuşan Juckes, DXY dolar endeksinin şimdilik 99-110 aralığında sıkıştığını düşünüyor.