Güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor

Ons altın erken saatlerde 4049,76 dolara doğru yaşanan gerilemenin ardından cuma gününe göre yüzde 0,2 kayıpla 4.078,28 dolardan işlem görüyor.

Swissquote’tan Carlo Alberto De Casa, geçen hafta yaşanan düşüş sonrası belirsizlikten korunma amacıyla yapılan altın alımlarının, güçlü dolar ve azalan faiz indirim beklentilerinin yarattığı baskının bir bölümünü dengelediğini belirtti.

Dolar endeksinin ikinci gününde de yükselmesi, dolar fiyatlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hâle getirdi. Bu hafta ABD’den gelecek veri akışı, özellikle perşembe günkü gecikmiş eylül tarım dışı istihdam raporu, ekonomik görünüm açısından yakından izlenecek.

Aralık ayında Fed’in faiz indirimi olasılığı, yetkililerin temkinli söylemleri sonrası yüzde 50’nin altına gerileyerek yüzde 45’e düştü.

ActivTrades’ten Ricardo Evangelista, mevcut koşullarda fiyatların yükselişini sürdürmesinin şaşırtıcı olmayacağını ve 2026’da 5.000 dolara ulaşılabileceğini söyledi.

Spot gümüş yüzde 0,55 artışla 50,94 dolardan işlem görüyor.