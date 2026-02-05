Güçlü dolar yatırımcıların altın iştahını baskıladı
Altın, erken işlemlerde 5.000 doların altını test etmesinin ardından Avrupa açılışıyla kayıplarını büyük ölçüde telafi ederken, güçlü dolar fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdü. Gümüş ise yüzde 8’lik sert düşüşle dikkat çekti.
Altın fiyatları erken işlemlerde yaşanan düşüş ile 5.000 dolar seviyesinin altında geriledi.
Ons altın Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte kayıplarının büyük bölümünü geri aldı. Erken saatlerde 4789,80 doları gören altın, şu sıralarda düne göre %0,3 düşüşle 4922,55 dolardan işlem görüyor.
ANZ analistleri, "Daha güçlü dolar yatırımcı iştahını baskıladı. Bu durum, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan güvenli liman alımlarının getirdiği kazançları dengeledi" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, kalıcı yükselişin Çin’den gelen talebe bağlı olacağını, özellikle Çin Yeni Yılı öncesinde fiziksel talebin güçlü seyrettiğini belirtti.
Gümüş fiyatları ise %8 düşüşle ons başına 80,40 dolara geriledi.