Güçlü Japon Yeni Dolar Endeksi'ni aşağı çekti: Dolarda alım fırsatı mı?

ING analisti Chris Turner, DXY dolar endeksinin hafifçe düştüğünü ancak bunun geniş tabanlı bir düşüşten ziyade büyük ölçüde daha güçlü bir Japon yeninden kaynaklandığını söyledi.

Turner, Japon yatırımcıların “Japon devlet tahvili getirilerindeki son artışa karşı çok az resmi geri adım atılmasından ve Japonya Merkez Bankası'nın bu yaz tekrar faiz oranlarını artırabileceğinden etkilenmiş göründüğünü” vurguladı.

Piyasa, temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz artışını neredeyse tamamen fiyatlıyor.

Dolardaki son düşüşler satın almak için bir fırsat sunuyor

TD Securities analistleri, doların son dönemdeki geri çekilmesinin sürekli bir geri dönüşün başlangıcına işaret etmesinin olası olmadığını söyledi.

"Dolar, piyasanın gümrük tarifeleri konusunda fazla iyimser olmasından ve küresel makroekonomik ve jeopolitik belirsizliği düşük fiyatlamasından faydalanıyor" diye analistler, "ABD ticaret şoklarına daha az maruz kalırken, yüksek getiriler ve pozitif ekonomik büyüme dolar için bir yastık sağlıyor" ifadelerini kullandılar.

Güçlü ABD enflasyonu ve ekonomik veri ivmesinin de küresel stagflasyon veya yüksek enflasyonla birlikte zayıf büyüme risklerinin artmasıyla birlikte doları desteklediğini savunan analistler, dolardaki son düşüşlerin para birimini satın almak için bir fırsat sunduğunu söylüyorlar.

Dolar Endeksi(DXY) yüzde 0,2 düşüşle 106,979 seviyesine geriledi. Dolar/yen, 149,9550 ile son 10 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,8 düşüşle 150,276 seviyesine geriledi.