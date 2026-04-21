Hedge fonlar, dolarda değer kaybı pozisyonu alıyor
Hedge fonlar, güvenli liman talebinin zayıflamasıyla doların değer kaybına yönelik pozisyonlarını artırıyor.
Bloomberg'in haberine göre, hedge fonlar ve varlık yöneticileri, güvenli liman talebinin zayıflamasıyla doların değer kaybına yönelik pozisyonlarını artırıyor.
Opsiyon piyasasında euro/dolar işlemleri cuma günü yaklaşık yüzde 60 artarken, euro alım opsiyonlarına (call) talep satım opsiyonlarına (put) kıyasla yüzde 30 daha yüksek gerçekleşti. Avustralya doları opsiyonlarında da call hacmi put’ların yüzde 50’sini aştı.
ABD ile İran arasında kalıcı ateşkese yönelik ilerleme sinyalleri, dolar üzerindeki baskıyı artırırken, para birimi nisan ayındaki düşüşünü sürdürdü.
RBC’ye göre son 24–48 saatte hedge fonlar ve uzun vadeli yatırımcılar G10 para birimlerinde doların zayıflığına yönelik işlemleri hızlandırdı.