HSBC’den dolar senaryosu: İkinci yarıda en büyük risk 'sert yükseliş'

Bloomberg News'in haberine göre HSBC Holdings, yılın ikinci yarısında ABD dolarındaki sert yükselişin piyasalardaki en büyük "sorunlu işlem" senaryolarından biri olabileceğini değerlendirdi.

Banka, doların 2027'nin ilk yarısına kadar kademeli olarak güçlenmesini beklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaların fiyatladığından daha fazla parasal sıkılaşmaya hazır olduğuna işaret etmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması halinde yükselişin "patlayıcı" nitelik kazanabileceği uyarısında bulundu.

HSBC'ye göre bu risk, Fed'in haziran toplantısında enflasyona odaklanmayı sürdürmesi ve ileriye dönük yönlendirme vermekten kaçınmasının ardından arttı. Bu durum, piyasaların yeniden faiz farklarına odaklanmasına neden olurken, doların son iki haftada başlıca para birimlerinin tamamına karşı değer kazanmasını destekledi.

"Daha güçlü bir dolar acı verici olabilir"

HSBC analistleri Paul Mackel ve ekibi, "Daha güçlü bir dolar piyasalar için acı verici olabilir ancak döviz piyasasındaki asıl "sorunlu işlem" (pain trade) senaryosunun doların çok daha sert bir yükseliş yaşaması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.