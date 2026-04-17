Hürmüz açıklaması doların savaş dönemindeki kazanımlarını sildi

Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açıldığının ilan edilmesi ve Wall Street'in İran ile bir barış anlaşmasının yaklaştığına dair güveninin artmasıyla birlikte dolar, savaş döneminde elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını sildi.

ICE'ın DXY endeksi yüzde 0,4 düşerek 97,58'e geriledi. Bu seviye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından bir gün önce, 27 Şubat'taki kapanış değeri olan 97,61'in yalnızca hafif üzerinde bulunuyor. WSJ Dolar Endeksi de yüzde 0,4 düşüşle savaş öncesi seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.