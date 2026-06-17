Hürmüz anlaşması sonrası Mısır para biriminden dolar karşısında dikkat çeken performans

Mısır poundu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle dünyanın en iyi performans gösteren para birimi haline geldi.

Bloomberg News'in haberine göre, Mısır para birimi, cuma gününden bu yana dolar karşısında yaklaşık %4 değer kazanarak küresel para birimleri arasında en güçlü performansı sergiledi. Pound, çarşamba günü 3 Mart'tan bu yana ilk kez dolar karşısında 50 seviyesinin altına güçlenirken, mayıs başından bu yana toplam kazancı %7'yi aştı. Bu performans da aynı dönemde dünya genelindeki para birimleri arasında en yüksek artış olarak kaydedildi.

Mısır poundu, şubat sonunda başlayan İran savaşı sonrasında yükselen enerji fiyatlarının bütçe üzerinde baskı yaratacağı ve yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden ülkede maliyetleri artıracağı endişeleriyle değer kaybetmişti.

Piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının enerji arz akışlarını normale döndüreceği ve enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisi öne çıkıyor.