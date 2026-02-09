IMF Başkanı Georgieva’dan dolar yorumu: Gelişmekte olan ülkeler daha az ödeyecek!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Bloomberg’e verdiği röportajda doların geçen yılki zayıflamasına rağmen, muhtemelen önde gelen konumunu koruyacağını söyledi.

Georgieva, "Döviz kurundaki kısa vadeli dalgalanmalara kapılmamalıyız. Doların rolünde yakın zamanda bir değişiklik görmüyorum" yorumunu yaparken, şöyle devam etti:

"İnsanlar, doların uluslararası para sisteminde neden bu kadar önemli bir rol oynadığını yakından incelemeli. Bunun nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarının derinliği ve likiditesi, ekonominin büyüklüğü ve ABD'nin girişimci ruhu.”

Gelişmekte olan piyasalar için “iyi”

Georgieva, dolardaki zayıflamanın birçok gelişmekte olan piyasa için "iyi" olabileceğini, çünkü bunun dış borç faiz ödemelerini hafiflettiğini söyledi. Georgieva "Dolar cinsinden borç alanlar artık daha az ödeyecekler" diye konuştu.

Bloomberg, Çinli düzenleyici kurumların finans kuruluşlarına yoğunlaşma riskleri ve piyasa oynaklığı endişeleri nedeniyle ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını azaltmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.

Trump: Bence harika

ABD Başkanı Donald Trump'a doların değer kaybından endişe duyup duymadığı sorulduğunda "Hayır, bence harika" yanıtını vermişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta ABD'nin "her zaman güçlü bir dolar politikası izlediğini" ve yetkililerin doların değerini düşürmek için müdahale etmediğini söylemişti.