ING dolar/TL tahminini açıkladı: TCMB’nin faiz indirim alanı sınırlı

ING Global, dolar/TL için tahminlerini güncelledi. KuruM tahminlerini 1 aylık dönem için 46,30, 3 aylık dönem için 48,05, 6 aylık dönem için 51,20, 12 aylık dönem için 56,30 belirtti.

ING, mart ayında yabancı çıkışları nedeniyle baskı altına giren rezerv dinamiklerinin, nisan başından bu yana gerilimin azalması ve ateşkes beklentilerinin desteğiyle istikrar kazandığını belirtti.

Kurum, buna karşın rezervler üzerindeki baskının yeniden artması veya bireysel döviz talebinin güçlenmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) doğrudan faiz artırımına gidebileceğini vurguladı.

TL’de değer kaybı hızlandı

Kuruluş ayrıca TCMB'nin Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızını yeniden kalibre ederek bir miktar hızlandırdığına dikkat çekti. Bu adımın, yıl başından bu yana reel efektif döviz kurunda görülen yeniden değerlenme dikkate alındığında uygun olduğu ifade edildi.

Rapora göre TCMB'nin nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında sessiz kalması, rezervlerdeki kısmi toparlanma ile büyümede yavaşlama endişelerinin birlikte değerlendirilmesinden kaynaklandı. Kurum, bu yaklaşımın değişen jeopolitik koşullar altında politika esnekliğini koruma tercihini yansıttığını belirtti.

ING Global, kısa vadede TCMB'nin efektif fonlama maliyetini politika faizine doğru indirip indirmeme konusunda "bekle-gör" yaklaşımını sürdürmesini bekliyor. Ancak yükselen enerji fiyatları, zayıflayan büyüme görünümü ve devam eden dolarizasyon risklerinin, Merkez Bankası'nın anlamlı faiz indirimleri için hareket alanını sınırladığı vurgulandı.

Piyasa katılımcılarının beklentileri daha düşük

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de dolar/TL beklentileri ay sonu için 45,77, yıl sonu için 51,57 ve 12 ay sonrası için de 54,69 olarak görülmüştü