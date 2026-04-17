ING, dolar/TL tahminlerini güncelledi

ING Group, dolar/TL görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite ve rezerv yönetimine yönelik adımlar attığını hatırlattı.

Raporda, şubat sonundan bu yana portföy çıkışlarının 9,6 milyar dolara ulaştığı, carry trade pozisyonlarında ise 21 milyar doların üzerinde çözülme yaşandığı ifade edildi. Belirsizliğin sürmesi halinde çıkışların devam edebileceği, ancak son ateşkesin piyasalardaki endişeleri azaltarak sermaye hareketlerinde kısmi toparlanma sağladığı belirtildi.

Rezervlerde baskı

Değerlendirmede, yabancı çıkışları ve gerileyen altın fiyatlarının TCMB rezervleri üzerinde baskı yarattığı, swap hariç net rezervlerin 3 Nisan itibarıyla 78,6 milyar dolardan 18,3 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

Son günlerde swap kullanımının azalmasına rağmen rezervlerde kademeli toparlanma gözlenmesinin sınırlı da olsa yabancı girişine işaret ettiği ifade edildi.

ING, TL tahminlerini de güncelledi. Buna göre, dolar/TL için 1 aylık tahmin 45,1, 3 aylık tahmin 46,6, 6 aylık tahmin 49,1, 12 aylık tahmin 54,0 belirtildi.