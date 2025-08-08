ING: TL'nin, dolar karşısında kaybı hızlandı! İşte dolar/TL için yeni tahmin

ING raporlarına göre, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı son dönemde belirgin bir hız kazanırken, piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu duruma yönelik olası adımlarını ve para politikası duruşunu yakından takip ediyor.

Bankanın analizine göre, güncel spot kuru 40,64 seviyesinde bulunan dolar/TL paritesinde hafif yükseliş eğilimi (Mildly Bullish) gözleniyor ve kurun bir ayda 41,70'e, üç ayda 43,60'a, altı ayda 45,90'a ve bir yılda 50,25'e ulaşması bekleniyor.

Son üç ayda aylık ortalama yüzde 1,8'lik artışla Türk lirasının dolar karşısında daha hızlı değer kaybettiği belirtiliyor. Döviz sepetinde ise, haziranda yüzde 2,9, temmuzda ise yüzde 2,6'lık artışlarla bu değer kaybının daha da belirginleştiği görülüyor.

Analize göre, bu durum, Türk lirasının reel efektif döviz kurunun Türkiye'nin rekabetçiliğini destekler nitelikte bir değişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Ocak 2025'te 75'in üzerinde olan TÜFE bazlı reel kurun, temmuz itibarıyla 69,4'e gerilediği ifade ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini hızlandırma olasılığının lira üzerinde baskı oluşturabileceği düşünülse de, nispeten yüksek reel faizler ve devam eden dolarizasyondan uzaklaşma eğilimlerinin (de-dollarisation) lirayı desteklemeye devam edeceği vurgulanıyor.

Ancak, TCMB'nin liranın hızlı bir şekilde değer kaybetmesine izin vermesinin, dezenflasyon stratejisini zayıflatacağı ve potansiyel olarak yeniden dolarizasyonu tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, TCMB'nin önümüzdeki aylarda daha hızlı faiz indirimlerinden kaynaklanabilecek olası döviz kuru baskılarını yönetmeye hazır olduğu düşünülüyor.