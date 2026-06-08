ING'den dolar tahmini: Güçlü seyrini koruyabilir

ING, cuma günü doların uzun süredir görülmeyen ölçüde geniş tabanlı ve güçlü bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Kuruma göre bu hareketin temel nedeni, enerji kaynaklı enflasyon şokunun ikinci tur etkiler yaratabileceğine yönelik endişeleri artıran güçlü ABD istihdam verisi oldu.

ING, piyasanın bu yıl için Fed'den yaklaşık 30 baz puanlık ilave sıkılaşma ve 2027'nin ikinci çeyreğine kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışı fiyatladığını ifade etti.

Banka ayrıca jeopolitik gelişmelerin de dolar lehine bir görünüm oluşturduğunu belirtti. ING'ye göre İran ve İsrail'in doğrudan karşılıklı saldırılar düzenlediği bir ortamda Brent petrol fiyatlarının daha yüksek seviyelerde işlem görmemesi piyasa açısından şaşırtıcı bulunuyor.

Dolar Endeksi güçlü seyrini koruyabilir

ING, Dolar Endeksi'nin (DXY) güçlü seyrini korumasını ve 100,25-100,65 direnç bölgesini test etmeye yönelmesini bekliyor. Kurum, doların son dönemdeki yükselişinin, yapısal faktörlerden ziyade döngüsel ekonomik dinamiklerin piyasalar üzerinde hâlen belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.