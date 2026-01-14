ING’den dolar/TL ve enflasyon öngörüsü: Kur istikrarı dezenflasyonu destekleyecek

  1. Ekonomim
ING Global, 2026’da enflasyonun yüzde 22’ye, politika faizinin yüzde 27’ye gerilemesini beklerken, risklerin yukarı yönlü seyrini koruduğunu ve döviz kurunun dezenflasyon sürecine destek vereceğini vurguladı.

ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Kurum, 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 22, gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 seviyesinde açıkladı.

Raporda, risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Bu yıl döviz kurunun dezenflasyonu destekleyici bir seyir izlemesinin beklendiği belirtilirken, yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının TCMB’nin enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüldü.

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, dolar/TL için 1 aylık tahmin 43,70, 3 aylık tahmin 45,10, 6 aylık tahmin 47,20 ve 12 aylık tahmin 51,00 olarak aktarıldı.

