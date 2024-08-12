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İngiliz bankasından dolar/TL ve faiz tahmini

HSBC 2024 sonu için dolar ve euro kuru tahminlerini açıklarken, faiz indirimi için öngörülerini de belirtti.

Haber Merkezi
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İngiliz bankasından dolar/TL ve faiz tahmini
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HSBC, REER modeli küresel kurlar için adil değer hesapladığı raporunda Türk lirasına da yer verdi. HSBC 2024 yılı sonunda ABD dolarının 36 TL ve Euronun 37,8 TL olacağını öngördü.

Banka yayınladığı raporda, TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 ilk çeyrek de yapacağını öngördü. 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin eden HSBC, 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte de yüzde 40 olmasını bekliyor.

HSBC raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"TL ve ZAR olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı. İletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor. Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarizasyonda azalışın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır. Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin dolar/TL’de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz" dedi.

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