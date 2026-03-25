İran savaşının biteceği umutları doları zayıflattı

Wall Street Journal’ın ABD’nin İran’a savaşı sona erdirmek için 15 maddelik bir plan sunduğunu bildirmesi ve Başkan Trump’ın Tahran’ın anlaşmaya varma istekliliği konusunda daha iyimser açıklamalar yapması piyasada temkinli bir iyimserlik yarattı.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarını aşağı çekerken güvenli liman talebini de zayıflattı. İran tarafının ateşkes müzakerelerine yeniden girmek için yüksek şartlar öne sürdüğü belirtilse de, enerji fiyatlarındaki düşüş dolar için olumsuz bir etki yaratıyor. ABD’nin net petrol ihracatçısı olması nedeniyle daha düşük fiyatlar, Fed’in faiz artırımlarına yönelme ihtimalini de azaltıyor.